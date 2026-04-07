بلدية الكويت: إغلاق المحلات والأنشطة التجارية كافة من منتصف الليل حتى 6 صباح غد

أعلنت بلدية الكويت إغلاق المحلات والأنشطة التجارية كافة في تمام الساعة الـ 12 من منتصف ليل اليوم الثلاثاء حتى الساعة السادسة من صباح غد الأربعاء جراء ما تمر به المنطقة.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي أنها اتخذت هذا القرار بناءً على تعميم وزارة الداخلية الكويتية بشأن اتخاذ تدابير وقائية تسهم بالحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين. وأهابت بأصحاب المحال والأنشطة التجارية التعاون مع فرق وأجهزة البلدية حفاظاً على السلامة وتعزيز مستوى الوقاية وتمكين الجهات المعنية من أداء مهامها بكفاءة عالية مشددة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء والتقيد بالتعليمات والتعاون في تطبيقها.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية دعت المواطنين والمقيمين في وقت سابق إلى ضرورة البقاء في منازلهم وتجنب الخروج إلا لحالات "الضرورة القصوى" اعتباراً من الساعة 12 ليلاً وحتى الـ 6 من صباح غد كإجراء احترازي في ظل الأوضاع الراهنة بالبلاد والمنطقة.