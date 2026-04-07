مهلة الثامنة مساءً.. ترامب لا يستبعد تغيير قرار ضربة إيران

أكد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ ضربات عنيفة ضد إيران إذا لم يتم الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده عند الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال مقابلة هاتفية مع بريت باير من قناة "فوكس نيوز"، مشيراً إلى أن "أمراً ما سيحدث عند الساعة الثامنة مساءً".

وقال باير: "لقد انتهيت للتو من التحدث معه، وسألته: إذا كنت ستراهن، فما احتمالات التوصل إلى اتفاق تفاوضي؟ فأجاب بأنه لا يريد تحديد نسب، لكنه أكد أن الساعة الثامنة مساءً ستكون حاسمة".

وأضاف باير: "قال إنه إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، فسيكون هناك هجوم لم يشهدوا مثله من قبل، وهو لا يزال متمسكاً بهذا الموقف حتى الآن. وأوضح أنه إذا أحرزت المفاوضات تقدماً اليوم وظهر شيء ملموس، فقد يتغير الوضع، لكن في الوقت الحالي تمضي الخطط قدماً. إنه أمر ضخم".