«الداخلية» الكويتية تطلب من المواطنين والمقيمين البقاء بمنازلهم من 12 مساء اليوم ولغاية 6 صباح الغد

أهابت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين البقاء بمنازلهم من 12 مساءً اليوم إلى 6 صباح الغد، وذلك " حفاظاً على سلامة الجميع".

وأوضحت الوزارة، في بيان على منصة "إكس"، إن ذلك يأتي "في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وفي إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة للمستجدات الأمنية، وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين، ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية".

وأضافت أنه "حفاظاً على سلامة الجميع تُهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الخروج، إلا لحالات الضرورة القصوى، وذلك من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء السابع من إبريل إلى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الثامن من إبريل".

كما أوضحت أن ذلك "كإجراء احترازي يأتي في إطار الحرص على سلامة الجميع، وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الجهات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة عالية. كما تؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، داعية الجميع إلى التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المختصة خلال هذه المرحلة".