غوتيريش يبدي "قلقه البالغ" حيال تصريحات ترامب الأخيرة عن إيران

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء عن قلقه إزاء تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن "حضارة بكاملها" سيتم القضاء عليها في إيران إذا لم تستجب البلاد لإنذار نهائي بقبول مطالب الولايات المتحدة المتعلقة بالحرب.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك في تصريح لصحافيين "إن الأمين العام قلق للغاية إزاء التصريحات التي سمعناها بالأمس ومجددا هذا الصباح، وهي تصريحات توحي بأن شعبا بكامله أو حضارة بكاملها قد تُحَمّل عواقب قرارات سياسية وعسكرية".