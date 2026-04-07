نقل الطيارين الأميركيين الناجيين من إيران إلى مستشفى في ألمانيا

أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن الطيارين الأميركيين اللذين تم إنقاذهما بعد إسقاط مقاتلة أميركية في إيران، يتواجدان حالياً في المستشفى العسكري الأميركي في لاندشتول غربي ألمانيا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤول في الجيش الأميركي، أن طيار المقاتلة "إف-15 إي" وضابط الأسلحة يتلقيان العلاج في مركز "لاندشتول" الطبي الإقليمي بولاية راينلاند بفالتس الألمانية.

وفي ذات السياق، علمت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية اليوم الثلاثاء بتواجد الطيارين هناك مع اثنين من المسؤولين الأميركيين؛ وبحسب هذين المسؤولين فإنه يجري تجهيز الطيارين لنقلهما إلى الولايات المتحدة مع توفير رعاية طبية كاملة أثناء رحلة العودة.

وكانت قوات خاصة أميركية تمكنت من إنقاذ ضابط الأسلحة في عطلة نهاية الأسبوع من خلال عملية كوماندوز عالية المخاطر. وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليلة السبت/الأحد في مطلع الأسبوع الجاري عبر منصته "تروث سوشيال" بأحرف كبيرة: "لقد استعدناه". وبحسب تقارير إعلامية متطابقة، فقد ظل ضابط أنظمة الأسلحة مختبئاً لأكثر من 24 ساعة في تضاريس صخرية جنوب غرب إيران هرباً من القوات الإيرانية ما مكنه من تفادي الوقوع في الأسر.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن عملية الإنقاذ جاءت عقب "سباق حياة أو موت" بين القوات الأميركية والإيرانية.

أما طيار المقاتلة التي أُسقطت يوم الجمعة الماضي، فقد تم إنقاذه في وقت سابق. وصرح ترامب أمس الاثنين أن كلا العضوين في طاقم الطائرة أصيبا بجروح، لكنهما في طريقهما للتعافي، مؤكداً "أنهما بخير".