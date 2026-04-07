الأمم المتحدة تحذر: استهداف البنى التحتية المدنية يشكل "جريمة حرب"

ندّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء بـ"خطاب تحريضي" يسود النزاع الدائر في الشرق الأوسط، وذكّر بأن استهداف البنى التحتية المدنية يشكّل "جريمة حرب".

وجاء في بيان لتورك أنه "بموجب القانون الدولي، يُعد الهجوم المتعمد على مدنيين وبنى تحتية مدنية جريمة حرب. يجب تقديم كل شخص مسؤول عن جرائم دولية إلى العدالة عبر محكمة مختصة".

أتت تصريحات تورك في وقت يصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابه ضد إيران، متوعّدا بـ"تدمير كامل" للبنية التحتية الأساسية للبلاد، لا سيما الجسور ومحطات الطاقة، إذا لم توافق إيران على اتفاق بحلول مساء الثلاثاء.