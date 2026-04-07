البيت الأبيض: "وحده الرئيس يعلم" ماذا سيفعل في شأن إيران

أكد البيت الأبيض الثلاثاء أن دونالد ترامب هو الوحيد الذي يعلم ما سيفعل في شأن إيران، وذلك بعدما هدد الرئيس الأميركي بالقضاء على "حضارة بكاملها" في حال انتهاء مهلة حددها لطهران للقبول باتفاق ينهي الحرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان لوكالة فرانس برس، ردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب مستعدا لاستخدام سلاح نووي، وتعليقا على تقارير ذكرت أن إيران أوقفت المفاوضات "أمام النظام الإيراني مهلة حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة لاتخاذ القرار وإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة". وأضافت "وحده الرئيس يعلم الوضع الراهن وما سيفعله".