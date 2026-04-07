مجلس الأمن يخفق في إقرار مشروع قرار بحريني بشأن فتح مضيق هرمز

أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم، في إقرار مشروع قرار بحريني بشأن فتح وحماية الملاحة في مضيق هرمز بعد استخدام روسيا والصين حق النقض.

وأعرب وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني عن أسفه على رفض إقرار مشروع قرار لفتح مضيق هرمز.

وأكد أن مشروع القرار كان يهدف إلى ضمان عدم استخدام الممرات البحرية كأدوات ضغط أو ابتزاز، وعدم اعتماد مشروع القرار يبعث برسالة خاطئة بأن تهديد الملاحة يمكن أن يمر دون رد حازم.

وشدد على أن تهاون مجلس الأمن إزاء إغلاق مضيق هرمز سيرسخ هذا النمط غير المسؤول من السلوك.

ولفت إلى أن مصداقية مجلس الأمن باتت على المحك.