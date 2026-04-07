البيت الأبيض ينفي عزم واشنطن استخدام السلاح النووي في إيران

نفى البيت الأبيض الثلاثاء بلهجة حازمة نيته استخدام السلاح النووي في ايران، وذلك في رسالة نشرها على حساب تابع له على منصة إكس. وورد في الرسالة: "لا شيء مما قاله نائب الرئيس هنا يلمح الى ذلك، أيها المهرجون الكبار".

وجاء موقف البيت الأبيض رداً على منشور على إكس يعود الى حساب على صلة بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، نشر تصريحاً مصوراً لنائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس خلال زيارته بودابست مرفقاً إياه بعبارة "يؤكد جاي دي فانس موقف ترامب بعد رسالته الأخيرة التي قال فيها إن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" ويلمح إلى أن ترامب قد يستخدم الأسلحة النووية".