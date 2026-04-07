الكويت.. التصدي لـ17 مسيرة معادية والتعامل مع 59 بلاغاً ناتجاً عن سقوط شظايا

أكدت وزارة الدفاع الكويتية، تعامل القوات المسلحة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع 17 طائرةً مسيّرةً معادية داخل المجال الجوي الكويتي، من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية، وذلك بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان اليوم الثلاثاء.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب، إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 59 بلاغاً ناتجاً عن سقوط شظايا مرتبطة بعمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.