فرنسا تعارض الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء من أن الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران التي هدد بشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعد انتهاكا للقانون الدولي، وستؤدي إلى التصعيد والانتقام.

وكان بارو يتحدث لشبكة فرانس انفو، قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها ترامب من أجل أن تفتح إيران مضيق هرمز أو تواجه قصفا ضخما.

وقال بارو" إذا عارضنا جميعا الهجمات على البنية التحتية المدنية والخاصة بالطاقة، فنحن نقوم بذلك في المقام الأول لأنه يجب استبعادها وفقا لقوانين الحرب والقانون الدولي، وثانيا لأنه فيما يتعلق بالحرب في إيران، فإنها ستؤدي لا محالة إلى مرحلة جديدة من إجراءات التصعيد والانتقام".