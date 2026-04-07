الرئيس اللبناني : الوضع الأمني ممسوك ولا خوف من فتنة أو فلتان داخلي

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الثلاثاء أن "مسؤولية الحفاظ على الأمن مشتركة وأنه ولن يسمح بحصول الفتنة".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله في تصريحات صحفية اليوم، إن "مسؤولية الحفاظ على الأمن في الداخل اللبناني في هذه الظروف مشتركة وهي تتطلب التنسيق الكامل بين المواطنين والجيش والأجهزة الأمنية والبلديات" ، مشيرا إلى أن "الجيش نفذ عملية إعادة انتشار في بيروت ومناطق آخرى عدة، وسيكون أكثر حضورا مع قوى الأمن الداخلي وباقي الأجهزة مع التشدد أكثر في فرض الأمن لطمأنة المواطنين الآمنين في منازلهم".

ولفت إلى أن "الوضع الأمني الحالي ممسوك ولا خوف من فتنة أو فلتان امني داخلي، وما يحصل من مشاكل محدود وتتم معالجته بالسرعة اللازمة، إلا أن هناك من يركز على البناء على الخوف من الفتنة المذهبية خدمة لمصالحه، لكن الظروف الحالية مغايرة لما كانت عليه في السابق".

وأشار إلى أن "الوعي شامل من قبل الشعب والمسؤولين السياسيين والروحيين، لأن لا قدرة لأحد أن يحتمل الفتنة الداخلية، وهناك قرار بقطع يد كل من يحاول ان يمدها الى السلم الأهلي".

وأضاف الرئيس عون : "لن اسمح بحصول الفتنة، وكل من يحاول تغذية هذا المنحى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الأعلام، يشكل خطرا على لبنان ويقوم بعمل أسوأ من الاعتداءات الإسرائيلية، ويجب علينا التمييز بين المصلحة الوطنية ومصلحة الخارج وليس لدينا خلاص إلا بالدولة".