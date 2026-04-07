إيران تعلن تضرر جسرين وطريق سريع وسكك حديد في ضربات أميركية إسرائيلية

تضرر جسران على الأقل وبنية تحتية للسكك الحديد وطريق سريع رئيسي الثلاثاء، على ما أفاد مسؤولون إيرانيون، جراء سلسلة من ضربات جوية أميركية إسرائيلية استهدفت بنى تحتية موقعة قتلى وجرحى.

واستُهدف جسر قرب مدينة قم المقدسة، وجسر سكة حديد في مدينة كاشان وسط البلاد، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤولين محليين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن نائب محافظ أصفهان أكبر صالحي قوله "شنت أميركا وإسرائيل هجوما على جسر سكّة حديد يحيى آباد في مدينة كاشان. وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

كما أُغلق طريق سريع رئيسي في شمال إيران يربط مدينة تبريز الرئيسية بطهران عبر زنجان، بعد استهدافه على بُعد حوالى 90 كيلومترا من تبريز، حسبما صرح مسؤول لوكالة إيرنا.

وأفادت قناة تابعة للحرس الثوري الإيراني على تطبيق تليغرام بأن الغارة استهدفت جسرا علويا.

بدورها أفادت وكالة أنباء ميزان بوقوع غارة جوية على خطوط للسكك الحديد في كرج قرب طهران، ونشرت صورا تظهر عناصر من الهلال الأحمر ينقلون جريحا على حمالة.

وأُلغيت جميع رحلات القطارات من وإلى مدينة مشهد ثاني أكبر مدن إيران الثلاثاء، عقب تحذير إسرائيلي من استخدام خطوط السكك الحديد.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينتي كرج وفردس الواقعتين قرب طهران، بعد أن تسببت ضربات جوية في تعطيل خطوط نقل الطاقة ومحطة فرعية.

كما تعرّضت جزيرة خرج في جنوب غرب إيران الثلاثاء لضربات عدّة، وفق ما أوردت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وقالت الوكالة إن "انفجارات عدّة" سُمعت في الجزيرة الاستراتيجية الواقعة قبالة سواحل إيران الغربية والتي يصدّر منها النفط الإيراني وترتدي أهمية بالغة بالنسبة للبلاد.

وبحسب منشور للصحافي باراك رافيد على إكس نقلا عن مسؤول أميركي فقد نفذت الولايات المتحدة "ضربات على أهداف عسكرية" في تلك الجزيرة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ موجة واسعة من الضربات استهدفت "مواقع بنى تحتية"، بدون تحديد طبيعة هذه المواقع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد إيران بتدمير الجسور ومحطات الكهرباء مع انتهاء المهلة المحدّدة لها لفتح مضيق هرمز بحلول منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت غرينيتش.