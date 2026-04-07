‏نائب الرئيس الأميركي: الساعات المقبلة ستشهد مفاوضات كثيفة بشأن إيران

قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، اليوم، إن الولايات المتحدة حققت إلى حد كبير أهدافها العسكرية في إيران، محذراً من أن بلاده تمتلك أدوات للتعامل مع إيران لم تقرر استخدامها بعد.

وأضاف فانس أن الساعات المقبلة ستشهد "مفاوضات كثيفة" بشأن إيران، مؤكداً أن إيران تفتقر إلى السرعة في التفاوض.

وبين أنه لا يزال من الممكن أن تتلقى بلاده رداً من إيران بحلول الساعة الثامنة مساء مع نهاية مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.