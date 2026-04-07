ترامب عن إيران: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبداً

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء من "موت حضارة بأكملها" في إيران إذا لم تستجب البلاد لإنذاره النهائي بقبول مطالب الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن إيران لا تزال تملك متسعا من الوقت للاستسلام قبل الموعد النهائي المحدد عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، "حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. من يدري؟".

وأضاف ترامب: " ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد".

وتابع: "47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً".

وفي المنشور على المنصة ، أبقى ترامب الباب مفتوحا أمام اتفاق في اللحظات الأخيرة.

وكتب "الآن وقد تحقق تغيير النظام الكامل والشامل، حيث تسود عقليات مختلفة وأكثر ذكاء وأقل تطرفا، ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة".

ولم يدل ترامب بتفاصيل إضافية، لكنه سبق أن صرّح بأن الجيش الأميركي قد يقصف الجسور ومحطات توليد الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية في إيران حتى "يُدمّرها تماما" في حال عدم بلوغ اتفاق ضمن المهلة المحددة.

وقال ترامب الاثنين إن القوات الأميركية ستبدأ اعتبارا من مساء الثلاثاء بتوقيت العاصمة الأميركية واشنطن، بتدمير كل الجسور في إيران وتعطيل كل محطات توليد الكهرباء في البلاد.

وقد أعلن ترامب عن مهلة لإيران تنتهي منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت غرينتش لإنهاء إغلاقها لمضيق هرمز.

وأشار الاثنين إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الموقت المتداول غير كاف.

وتشن الطائرات الحربية الأميركية والإسرائيلية غارات جوية متواصلة على إيران منذ 28 فبراير، وحتى قبل تهديد ترامب بإنهاء "الحضارة" الإيرانية، أعلنت طهران اليوم الثلاثاء أن جزيرة خرج الاستراتيجية التي ترتدي أهمية كبرى على صعيد صادراتها النفطية تعرّضت لهجمات عدة.