إغلاق طريق سريع رئيسي في شمال إيران إثر هجوم أميركي-إسرائيلي

أدت غارة جوية أميركية إسرائيلية الثلاثاء إلى إغلاق طريق سريع رئيسي في شمال إيران يربط مدينة تبريز بطهران عبر زنجان، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) نقلا عن مكتب إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية أن الطريق السريع استُهدف على بُعد حوالى 90 كيلومترا من تبريز، أكبر مدن شمال إيران.

وأفادت قناة تابعة للحرس الثوري الإيراني على تطبيق تليغرام بأن الغارة استهدفت جسرا علويا.