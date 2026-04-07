استهداف لجسر ثان وسط إيران يوقع قتيلين

تعرّض جسر ثان في وسط إيران لهجوم أميركي إسرائيلي الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" عن نائب محافظ أصفهان، مشيرا الى وقوع قتيلين وثلاثة جرحى.

وقال المسؤول أكبر صالحي "شنّ الطيران الأميركي الإسرائيلي هجوما على جسر سكّة حديد يحيى آباد في مدينة كاشان. وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد إيران بتدمير الجسور ومحطات الكهرباء مع انتهاء المهلة المحدّدة لها لفتح مضيق هرمز بحلول منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت غرينيتش.