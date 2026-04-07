ضربات أميركية إسرائيلية على أهداف عسكرية في جزيرة خرج بإيران

تعرّضت جزيرة خرج في جنوب غرب إيران الثلاثاء لضربات عدّة أميركية إسرائيلية، وفق ما أوردت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وقالت الوكالة إن "انفجارات عدّة" سُمعت في الجزيرة الاستراتيجية الواقعة قبالة سواحل إيران الغربية والتي يصدّر منها النفط الإيراني وترتدي أهمية بالغة بالنسبة للبلاد.

ونقل موقع أكسيوس عن ‌مسؤول أميركي ‌كبير لم ‌يسمه ‌القول ‌اليوم ​الثلاثاء ‌أن ​الجيش الأميركي ​نفذ ضربات على أهداف عسكرية في جزيرة ‌خرج الإيرانية.

وقالت "وول ستريت جورنال" أن أميركا قصفت أكثر من 50 هدفا عسكريا على جزيرة خرج.

وكان الجيش الأميركي قد نفذ هجمات جوية على الجزيرة في منتصف مارس الماضي.

وتحدث مصدر عن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من جزيرة خرج إثر سقوط مقذوفات على خطوط نقل الكهرباء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بـ"محوها".