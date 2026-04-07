إطلاق نار أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.. وتركيا تحقق في الحادث

أُصيب شرطيان الثلاثاء إثر إطلاق نار أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (تي ار تي).

وبحسب قناة "ان تي في" الخاصة ووكالة أنباء دوغان DHA، جرى "تحييد" ثلاثة مشتبه بهم في العملية.

وصرح مصدر مُطّلع على التحقيق لوكالة فرانس برس بأنه لا يوجد حاليا أي دبلوماسيين إسرائيليين في تركيا، سواء ‌في القنصلية بإسطنبول ​أو السفارة في أنقرة.

من جهته قال وزير العدل التركي اليوم الثلاثاء إنه تم فتح تحقيق في واقعة ‌إطلاق النار قرب القنصلية ‌الإسرائيلية في إسطنبول، ‌مضيفا ‌أنه تم ‌تكليف ثلاثة ​من ممثلي ‌الادعاء ​العام بالتحقيق.