ترامب: أريد الحصول على النفط الإيراني لأنني رجل أعمال

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إنه يريد الحصول على النفط الإيراني لأنه «رجل أعمال»، مشيراً إلى أنه يسعى لأن «تكون حرية حركة النفط جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران».

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحافي عقده في غرفة الإحاطة الإعلامية بالبيت الأبيض، أن الإيرانيين «سيعودون إلى العصر الحجري إن لم يبرموا اتفاقاً معنا»، مؤكداً أن «إنهاء العملية يتوقف على ما ستفعله إيران».

وقال ترامب إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء الدول «الناتو» التي «قالت إنها ستساعدنا بعد أن ننتصر»، مضيفاً أن «موقف الناتو وصمة عار ستظل تلاحقه ولن تمحى أبداً من ذاكرتي ما حييت».

وأشار ترامب إلى أنه أضاف يوماً إلى المهلة، وبعدها «لن يبقى لدى الإيرانيين جسور ولا منشآت طاقة وسيعودون إلى العصر الحجري».