شيخ الأزهر يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد دعم أمن واستقرار دول الخليج

أكد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، اليوم الاثنين، إدانة الأزهر الشريف للاعتداءات الايرانية على دول الخليج والاردن والعراق التي تستهدف المنشآت المدنية وتعرض حياة المدنيين للخطر.

جاء ذلك في لقاء جمع سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم بشيخ الأزهر بحثا خلاله تعزيز التعاون المشترك.

وقال السفير الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء إن الطيب شدد خلال اللقاء على ضرورة صون أمن الشعوب واستقرارها وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف ان شيخ الأزهر أكد أيضا عمق العلاقات الأخوية التي تربط مصر والأزهر الشريف بدولة الكويت مشيدا بما تشهده من تطور في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد سفير دولة الكويت لدى مصر بدور الأزهر الشريف في نشر الدين الصحيح وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز ثقافة السلام العالمي والأخوة الإنسانية.

وأكد حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون مع الازهر الشريف والاستفادة من مكانته العلمية ومنهجه الوسطي بما يسهم في ترسيخ قيم التعايش والسلام ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.