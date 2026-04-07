تحذير أوروبي من الإفراط في دعم الطاقة

ذكرت مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية تُصر، في المناقشات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على أن دعم الطاقة المقترح عبر تخفيضات الضرائب ووضع حدود قصوى لأسعار الوقود، يجب أن يكون محدوداً سواء في نطاقه أو مدته.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مفوض الطاقة في الاتحاد، دان يورجنسن، قوله إن «هذا جهد موحد من جانب المفوضية الأوروبية»، مضيفاً أن «المفوضية تقدم المشورة الفنية، وتساعد الدول في صياغة أدوات السياسة التي تريد استخدامها في إطار المقدرة المالية لديها»، وحثّت المفوضية الدول الأعضاء على «التنسيق والحذر» في أي إجراءات تستهدف تخفيف ضغوط أسعار الطاقة.