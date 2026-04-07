تزايد عدد الألمان الراغبين في العمل الحر

أظهرت نتائج استطلاع أجراه مصرف «كيه إف دبليو» الألماني الحكومي لدعم التنمية، أن عدد مؤسسي الأعمال الخاصة الجديدة في ألمانيا بلغ نحو 690 ألف شخص في عام 2025، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بعام 2024، مشيراً إلى أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، يتزايد بشكل ملحوظ عدد الأشخاص الذين يتجهون إلى العمل الحر في ألمانيا.

ويرجع سبب هذا الارتفاع، بحسب الاستطلاع، إلى زيادة واضحة في عدد العاملين لحسابهم الخاص بدوام جزئي، حيث ارتفع عددهم إلى 483 ألف شخص، بعد أن كان 382 ألف شخص في عام 2024، في حين لم يطرأ تغيير يُذكر على عدد المشروعات التي تُؤسَّس بدوام كامل. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة المشروعات بدوام جزئي إلى 70%، ووفقاً للاستطلاع، فإن الدافع الرئيس لدى كثير من الناس في اتخاذ هذه الخطوة، هو تحقيق دخل إضافي إلى جانب عملهم من خلال العمل الحر. وقال كبير الاقتصاديين في «كيه إف دبليو»، ديرك شوماخر: «أصبح الوصول إلى سوق العمل أكثر صعوبة، وحتى الوظائف الجانبية الصغيرة لم تعد سهلة المنال، ويمكن أن يكون العمل الحر بديلاً لتحقيق دخل إضافي».