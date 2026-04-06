ترامب: قد يتم "تدمير" إيران "بكاملها" مساء الثلاثاء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إن إيران "بكاملها" قد يتم "تدميرها" مساء الثلاثاء.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي "البلاد بكاملها قد يتم تدميرها في ليلة واحدة، هذه الليلة قد تكون غدا (الثلاثاء)". وكان ترامب حدّد لطهران مهلة نهائية تنقضي مساء الثلاثاء قبل قصف بناها التحتية للطاقة.

وأضاف ترامب أن مهمة البحث عن الجنديين الأميركيين وإنقاذهما في إيران واحدة من أكثر العمليات تعقيداً وخطورة.

وقال : نشرنا قواتنا في 7 أماكن مختلفة لتضليل القوات الإيرانية أثناء عملية إنقاذ الطيار. وتابع ترامب :" المشاركون في إنقاذ أحد الجنديين الأميركيين واجهوا إطلاق النيران من مسافة قريبة".

وأضاف: لم يجرح أي من جنودنا المشاركين في عملية إنقاذ الجندي الثاني الذي سقطت طائرته في إيران، حيث تم إجلاءه من أراضي العدو بواسطة مروحيتين من طراز إتش 860 جولي غرين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن أكثر من 170 طائرة عسكرية أميركية شاركت في عملية إنقاذ الطيّارَين الأميركيًّين إثر إسقاط طائرتهما في إيران قبل أيام.

وأوضح ترامب للصحافيين خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض أن 21 طائرة شاركت في عملية انتشال أول فرد من الطاقم، و155 طائرة أخرى في مهمة الإنقاذ الثانية.

وأضاف أن طائرتي نقل علقتا في الرمال واضطرت فرق الإنقاذ إلى تفجيرهما حتى لا يحصل الإيرانيون على معدات لنا.

وقال ترامب: سأسأل المؤسسة الإعلامية عن اسم الشخص الذي سرب معلومات عن عملية إنقاذ إيران، وهدد بسجن الشخص الذي أبلغ عن العملية مستشهدا بدواعي الأمن القومي.