الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مروحيات وطائرات إيرانية في 3 مطارات بطهران

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه نفّذ غارات جوية ليلية على ثلاثة مطارات في طهران، مستهدفا عددا من الطائرات والمروحيات الإيرانية.

وقال الجيش إن عشرات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية قصفت طائرات ومنشآت عسكرية أخرى في مطارات بهرام ومهرآباد وآزمايش في طهران.

ووصف البيان العسكري الإسرائيلي مطار مهرآباد الذي سبق أن استُهدف مرات عدة خلال الحرب، بأنه مركز يستخدمه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لنقل الأسلحة والأموال إلى الفصائل المتحالفة معه في المنطقة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارات "تعمّق أكثر الضربات الموجهة إلى القدرات الجوية للنظام الإيراني".