ترامب "ليس قلقا" من اعتبار قصف محطات الطاقة الإيرانية جريمة حرب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه "ليس قلقا" بشأن خطر ارتكاب جرائم حرب في إيران في حال نفذ تهديده بقصف بنى تحتية مدنية.

وخلال احتفال بعيد الفصح في البيت الأبيض، أجاب على سؤال صحافي بشأن تهديده بتدمير محطات للطاقة الإيرانية وما إذا كان ذلك يُعد جريمة حرب، قائلا "لست قلقا بشأن ذلك".

واضاف متوجها الى الصحافي "هل تعلم ما هي جريمة الحرب؟ جريمة الحرب تكمن في السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".