لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 1497 قتيلا و4639 مصابا

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم الاثنين إلى 1497 قتيلا و439 مصابا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في تقريره اليومي حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "العدد الإجمالي للقتلي منذ 2 مارس حتى 6 أبريل ارتفع إلى 1497، كما ارتفع عدد المصابين إلى 4639. وبلغ عدد القتلى في الساعات الأربع والعشرين الماضية 36 قتيلا، وعدد المصابين 209".

وأشار التقرير إلى أن "عدد القتلى الأطفال بلغ 130 طفلا وعدد المصابين الأطفال وصل إلى 457 طفلاً".

ولفت التقرير إلى أن "عدد قتلى القطاع الصحي ارتفع إلى 57، فيما ارتفع عدد الإصابات في القطاع الصحي إلى 154 مصاباً. وبلغ عدد الاعتداءات على الجمعيات الإسعافية 92 اعتداءً ، كما بلغ عدد المستشفيات التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الاعتداءات والتهديد 6 مستشفيات".