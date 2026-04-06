ترامب: مهلة إيران تنتهي غداً.. والاقتراح الحالي "غير كافٍ"

قال ​الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن ‌المهلة ​التي حددها لإيران وتنتهي غدا الثلاثاء من أجل إبرام اتفاق هي مهلة نهائية، مضيفا أن الاقتراح الإيراني مهم لكنه ليس جيدا بما يكفي.

وحذر ترامب من أن القوات الأميركية ستشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية إذا لم يُنفذ مطلبه بفتح مضيق هرمز قبل انقضاء المهلة بنهاية ‌غد الثلاثاء. ورفضت إيران المهلة.

وأضاف ترامب "قدموا اقتراحا، وهو اقتراح مهم. إنها خطوة مهمة. لكنها ‌غير كافية".

وأضاف خلال فعالية سنوية في ‌البيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح "يمكن إنهاء ‌الحرب بسرعة كبيرة ‌إذا فعلوا ما يجب عليهم فعله. عليهم القيام بأمور معينة. ​وهم يدركون ‌ذلك، وأعتقد ​أنهم يتفاوضون بحسن نية".

ويتفاوض كبار معاوني ترامب مع إيران بصورة غير مباشرة عبر باكستان في محاولة للتوصل إلى اتفاق ​تتخلى فيه إيران عن الأسلحة النووية وتعيد فتح مضيق هرمز. وقالت إيران إنها تريد إنهاء الحرب على نحو دائم، لا مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال ترامب إن الفريق الأخير الذي يمثل الحكومة الإيرانية فيما يبدو "ليس متطرفا" مثل الآخرين الذين قتلوا في الغارات الجوية. وأضاف "نعتقد ‌أنهم في الواقع أكثر ذكاء".

وذكر ترامب أنه لو كان ​الأمر بيده، لتولت الولايات المتحدة السيطرة على نفط إيران، لكنه أضاف أن الشعب الأميركي ربما لن يتفهم مثل هذه الخطوة.

وقال الرئيس الأميركي ‌إن ‌إيران ‌لم ​تستغل ‌الفرص ​التي منحها إياها ​لإنهاء الصراع.

وأضاف: لقد شهدنا تغييرا في النظام وهم أكثر اعتدالا. وتابع: إيران ترغب في وقف إطلاق النار لأنها تتعرض للإبادة.

وقال ترامب : يمكننا أن نغادر إيران الآن لكنني أريد أن أنجز المهمة، مضيفا أن الحرب تتعلق بأمر واحد وهو ألا تملك إيران أسلحة نووية.