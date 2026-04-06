إيران ترفض وقف إطلاق النار مع قرب انتهاء مهلة ترامب

درست الولايات المتحدة وإيران اليوم الاثنين إطار خطة سلام لإنهاء الصراع الدائر بينهما منذ خمسة أسابيع، في وقت ‌قالت فيه طهران إنها تريد ​إنهاء دائما للحرب ورفضت الضغوط الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز سريعا بموجب وقف مؤقت لإطلاق النار.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) اليوم الاثنين أن إيران نقلت إلى باكستان ردها على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، رافضة وقف إطلاق النار ومؤكدة ضرورة التوصل إلى نهاية دائمة للحرب.

وأضافت الوكالة أن الرد الإيراني تضمن 10 بنود، شملت إنهاء الصراعات في المنطقة ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار.