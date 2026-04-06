الكويت تتعامل مع 14 صاروخاً إيرانياً و46 طائرة مسيرة ووقوع إصابات

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة تعاملت خلال الـ (24) ساعة الماضية مع 14 صاروخاً باليستياً، وصاروخين جوالين، بالإضافة إلى 46 طائرةً مسيّرةً معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، فقد أسفر ذلك عن سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية شمال البلاد، مما تسبب في وقوع إصابات بشرية، وباشرت الجهات المختصة التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.