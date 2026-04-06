كوريا الشمالية: رئيس كوريا الجنوبية "حكيم" لتأسفه عن توغل مسيرات

وصفت ​كوريا الشمالية اليوم الاثنين إبداء الرئيس الكوري ‌الجنوبي ​لي جيه - ميونغ الأسف لبيونغ يانغ بشأن واقعة توغل طائرات مسيرة بأنه "حسن حظ وحكمة بالغة"، في خطوة تصالحية نادرة تجاه خصم شهدت العلاقات معه توترا خلال السنوات القليلة الماضية.

وعبر لي في وقت سابق من اليوم الاثنين عن أسفه لواقعتي توغل على الأقل للحدود بطائرات مسيرة، قائلا إن مدنيين ‌نفذوا ذلك في انتهاك لسياسة الحكومة، واصفا إياه بأنه "تمرد" على بلادهم.

وقالت بيونغ يانغ إن طائرات ‌مسيرة دخلت من الجنوب وانتهكت مجالها الجوي، ‌متهمة سول باستفزاز خطير، مضيفة ‌أنها أسقطتها.

ونقلت وكالة ‌الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونغ شقيقة زعيم ​كوريا الشمالية ‌كيم جونغ ​أون تعقيبها على تصريحات لي بالقول "قدرت حكومتنا هذا التصرف باعتباره حسن حظ وحكمة بالغة في حد ذاته".

ولا تزال الدولتان ​في حالة عداء منذ انتهاء نزاعهما المسلح بين عامي 1950 و1953 بهدنة.

وقال لي إن التحقيق كشف عن تورط موظف في جهاز المخابرات الوطنية ومسؤول عسكري في الخدمة في واقعتي المسيرات، مضيفا أنهما انتهكا دستور كوريا الجنوبية الذي يحظر أي أعمال استفزازية ضد كوريا الشمالية.

وقال ‌لي خلال اجتماع لمجلس الوزراء "رغم أن هذا لم ​يكن عملا متعمدا من حكومتنا، نعبر عن أسفنا لكوريا الشمالية للتوترات العسكرية غير اللازمة التي نجمت عن تصرفات غير المسؤولة ومتهورة لبعض الأفراد".