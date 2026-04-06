البيت الأبيض: ترامب لم يصادق على اقتراح الوسطاء وقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يوماً

أكد البيت الأبيض الاثنين أن الولايات المتحدة تنظر في مقترح طرحه الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يوما، الا أن الرئيس دونالد ترامب "لم يصادق عليه" ويمضي في الحرب المشتركة مع إسرائيل على الجمهورية الإسلامية.

وأفادت وسائل إعلام أميركية الاثنين، بأن الأطراف الوسيطة بين طهران وواشنطن، وهي باكستان وتركيا ومصر، تقدمت بهذا المقترح. وتعقيبا على ذلك، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن المقترح "هو واحدة من أفكار عدة مطروحة، والرئيس لم يصادق عليه. عملية الغضب الملحمي تتواصل".

وذكّر المسؤول بأن ترامب سيعقد مؤتمرا صحافيا وسيتحدث بمزيد من التفصيل اليوم الاثنين.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت، الاثنين، عن مصدر مطلع أن باكستان أرسلت خطة لإنهاء الأعمال القتالية إلى إيران والولايات المتحدة، والتي ربما تدخل حيز التنفيذ اليوم وتؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف المصدر أن باكستان أعدت إطارا لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحا أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.