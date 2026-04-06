الثاني خلال 24 ساعة.. هجوم أميركي إسرائيلي يستهدف مجمعاً للبتروكيماويات في ايران

أفادت وسائل ‌إعلام ​رسمية إيرانية اليوم الاثنين بتعرض مجمع مرودشت للبتروكيماويات لهجوم أميركي إسرائيلي، في ثاني هجوم يستهدف منشآت للبتروكيماويات ‌في غضون 24 ساعة.

وذكرت التقارير ‌أنه جرت السيطرة ‌على الحريق ‌الناجم عن ‌الهجوم، دون أن ترد ​أنباء عن ‌وقوع ​أضرار جسيمة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس قد قال في وقت سابق من اليوم الاثنين إن إسرائيل قصفت أكبر مجمع للبتروكيماويات ‌في عسلوية بإيران، في ما ​وصفه بأنه ضربة اقتصادية قاسية لطهران.