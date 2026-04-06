الأردن.. إصابة شخصين خلال التصدي لهجمات إيرانية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين، عن استهداف إيران لأراضي المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية إن سلاح الجو الملكي تصدى لمسيرتين، بينما لم تتمكن الدفاعات من اعتراض صاروخ إيراني ومسيرة.

وبينت مديرية الإعلام العسكري أن الصاروخ والمسيرة سقطا داخل أراضي المملكة.

من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع تسعة بلاغات لحوادث مختلفة.

وأشار إلى وقوع إصابتين حالتهما متوسطة وأضرار مادية نتيجة تلك الحوادث، مبيناً أنه تم نقل إحدى الإصابات للمستشفى للعلاج فيما تلقى الآخر الإسعافات الأولية في الموقع.