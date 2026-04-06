الوكالة الذرية تحذر من الهجمات قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية

حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الاثنين من أن الهجمات التي تقع بالقرب من محطة بوشهر الإيرانية "تُشكّل خطرا حقيقيا على السلامة النووية ويجب إيقافها".

وقال غروسي في بيان إنّ الهجمات قرب المحطة "قد تُسبّب حادثا إشعاعيا خطيرا ذا عواقب وخيمة على الناس والبيئة في إيران وخارجها". وأضاف أن إحدى الضربات الأخيرة وقعت على بعد 75 مترا فقط من سور المحطة.