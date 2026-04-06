إسرائيل تضرب أكبر منشأة للبتروكيماويات في إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل استهدفت مجمع بارس الجنوبي الإيراني للبتروكيماويات في منطقة عسلويه.

وأدلى يسرائيل كاتس بهذا التصريح بعد أن أعلنت إيران أن المجمع تعرض لهجوم.

وأضاف كاتس أن إسرائيل "نفذت ضربة قوية على أكبر منشأة للبتروكيماويات في إيران، الواقعة في منطقة عسلويه، وهي هدف مركزي مسؤول عن نحو 50% من إنتاج البلاد من البتروكيماويات".