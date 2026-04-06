النيابة العامة البحرينية تأمر بحبس متهمين لتخابرهم مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري

أمرت النيابة العامة في البحرين بحبس عدد من المتهمين، الذين تم القبض عليهم بعد رصد ارتباطهم بأجهزة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني. وقد تلقّى المتهمون تكليفات برصد مواقع حيوية داخل المملكة، وجمع المعلومات عنها، وإرسالها إلى تلك الجهات بغرض استهدافها، وكذلك رصد النتائج المترتبة على ذلك من خلال تصوير آثار التدمير والتخريب الذي يخلّفه أي عدوان غاشم على المملكة. وذلك وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية.