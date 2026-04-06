إسرائيل تصادق على تسريع انتاج صواريخ "سهم" الاعتراضية

صادقت "لجنة وزارية للتجهيز" على خطة وزارة الأمن الإسرائيلي بشأن تسريع إنتاج صواريخ "حيتس/سهم" الاعتراضية بشكل كبير وفي نطاق واسع لدى الصناعات الجوية.

ووفق ما أورده موقع قناة" آي 24" الإسرائيلية، دفع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والمدير العام لوزارة الدفاع اللواء احتياط أمير برعام، قُدُمًا الصفقة التي ستُوقّع قريبًا وستسمح بزيادة كبيرة في وتيرة الإنتاج لمنظومة "السهم" المصنعة من قبل الصناعات الجوية، وذلك كجزء من الاستعداد لتطور المعركة.

وبحسب القناة الإسرائيلية تقوم منظومة السهم، التي يتم تطويرها وتصنيعها بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخية الأميركية (إم دي إيه) باعتراض التهديدات الباليستية خارج الغلاف الجوي، وفي طرف الغلاف الجوي، وتحمي دولة إسرائيل من التهديدات الاستراتيجية بعيدة المدى.

وقد اعترضت المنظومة عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران واليمن، وفقاً لما جاء في بيان لوزارة الدفاع.