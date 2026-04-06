أميركا وإيران تدرسان خطة سلام.. وترامب يتوعد "بالجحيم"

مع اقتراب انتهاء المهلة ​التي حددتها الولايات المتحدة، تسلمت واشنطن وإيران إطار خطة لإنهاء الصراع الدائر بينهما منذ خمسة أسابيع، رغم رفض طهران إعادة فتح مضيق هرمز على الفور.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران "بالجحيم" إذا لم تبرم اتفاقا يسمح باستئناف حركة الملاحة عبر الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية بحلول نهاية غد الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع على المقترحات اليوم الاثنين إن خطة السلام، التي توسطت فيها باكستان بعد اتصالات مكثفة طوال الليل، تقترح وقفا فوريا لإطلاق النار يعقبه التوصل إلى اتفاق شامل خلال فترة تتراوح من 15 إلى 20 يوما.

وأضاف المصدر أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرى اتصالات "طوال الليل" مع نائب الرئيس الأميركي جيه. دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن طهران صاغت مواقفها ومطالبها ردا على أحدث المقترحات لوقف إطلاق النار التي نُقلت عبر وسطاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تفاصيل الرد ستُعلن في الوقت المناسب، لكنه أضاف أن المفاوضات "لا تتوافق مع الإنذارات والتهديدات".

وأضاف بقائي في مؤتمر صحفي " أن المطالب الأميركية السابقة، مثل خطة النقاط ‌الخمس عشرة، رُفضت لكونها "مفرطة". وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز في وقت سابق من اليوم إن إيران لن تفتح المضيق في إطار وقف مؤقت لإطلاق النار، مضيفا أن بلاده لن تقبل بفرض مهل زمنية أثناء مراجعتها للمقترح.

وأشار المسؤول إلى أن واشنطن لا تظهر استعدادا كافيا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وذكر موقع أكسيوس لأول مرة أمس الأحد نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية وإقليمية أن ‌الولايات المتحدة وإيران ووسطاء من المنطقة يناقشون شروط وقف محتمل لإطلاق النار مدته 45 يوما، في إطار اتفاق من مرحلتين ‌ربما يفضي إلى إنهاء دائم للحرب.

وتوعد ترامب أمس الأحد بشن مزيد ‌من الضربات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة والنقل إذا لم تتوصل طهران ‌إلى اتفاق وتعيد فتح مضيق هرمز بحلول غد الثلاثاء.

وفي وقت لاحق من أمس الأحد، حدد ترامب في منشور آخر مهلة أكثر دقة وهي "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة! (الأربعاء 0000 بتوقيت غرينتش)".