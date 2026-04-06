إيران تعلن مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري

أفادت وسائل إعلام ‌رسمية إيرانية، ​نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري، اليوم الاثنين بمقتل مجيد خادمي رئيس استخبارات الحرس الثوري إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وعيّن العميد مجيد خادمي رئيساً جديداً لجهاز المخابرات في الحرس الثوري في يونيو الماضي، خلفاً لمحمد كاظمي، الذي اغتيل مع ضابطين آخرين من الحرس في أعقاب الحرب بين إسرائيل وإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وأمضى ‌خادمي عقودا في مجال المخابرات، متدرجا في ‌المناصب داخل ‌الجهاز الأمني الإيراني.

وقبل تعيينه، شغل ​خادمي منصب ‌رئيس ​منظمة حماية المخابرات التابعة للحرس الثوري ووكلت إليه مهام المراقبة ​الداخلية، كما شغل مناصب رفيعة في وزارة الدفاع الإيرانية.