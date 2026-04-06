إسرائيل تجدّد غاراتها على ضاحية بيروت الجنوبية

استهدفت غارة إسرائيلية الإثنين ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار للسكان بإخلاء أحياء منها، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه "أهدافا" تابعة لحزب الله.

وجاء ذلك غداة سلسلة غارات كثيفة شنّتها الدولة العبرية الأحد على الضاحية ومناطق أخرى تقع جنوب العاصمة وشرقها، أوقعت قتلى.

وأظهر البثّ المباشر لوكالة فرانس برس تصاعد سحابة دخان عقب الغارة التي استهدفت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية التي تعد معقلا رئيسيا لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يقصف "أهدافا لحزب الله في بيروت".