"قوة دفاع البحرين" تعلن اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم، 188 صاروخًا و 468 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة، في بيان اليوم بثته وكالة أنباء البحرين " بنا"، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.