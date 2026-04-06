السنغال تفرض قيوداً على سفر الوزراء

حظرت السنغال جميع الرحلات الخارجية للوزراء، باستثناء الضرورية منها، وذلك ضمن إجراءات ترشيد الإنفاق التي فرضتها أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب.



وتستورد السنغال، مثل العديد من الدول الإفريقية، معظم المنتجات البترولية التي تستهلكها، ما يترك اقتصادها عرضة لاضطرابات الإمدادات، مثل التوترات الحالية في مضيق هرمز التي أدت إلى ارتفاع سعر الخام بشكل صاروخي، وقال رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، إن مكتبه يتخذ خطوات للحد من الإنفاق العام، مشيراً إلى أن توقعات الميزانية الأولية كانت تستند إلى سعر بترول يبلغ 62 دولاراً للبرميل، وهو الآن ضعف ذلك تقريباً.



ونقلت صحيفة «لو سولاي» المملوكة للحكومة عن سونكو، قوله: «لقد اتخذت عدداً من الإجراءات الصارمة لتقييد كل ما يتعلق بالإنفاق الحكومي، بما في ذلك إلغاء جميع المهام غير الضرورية في الخارج»، وأضاف أنه ألغى رحلات عدة بما في ذلك رحلات إلى النيجر وإسبانيا وفرنسا.