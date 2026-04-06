وصول أول حاوية ترانزيت من الأردن إلى اللاذقية

وصلت إلى مرفأ اللاذقية في سورية، أمس، أول حاوية ترانزيت قادمة من ميناء العقبة في الأردن، في خطوة تعكس بدء تفعيل مسارات العبور الإقليمي، وتعزيز دور سورية ممراً لوجستياً يربط بين الموانئ والأسواق في المنطقة.

وقالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن هذه العملية تأتي ضمن جهود تطوير منظومة الترانزيت وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسريع حركة البضائع، ورفع كفاءة العبور وفق معايير تشغيلية حديثة٫ وأشارت إلى أن هذه الخطوة تؤكد جاهزية المرافئ السورية لاستيعاب حركة الترانزيت، وتعزز موقع سورية ممراً رئيساً لحركة البضائع بين دول الخليج وأوروبا وبالعكس، بما يدعم حضورها في سلاسل الإمداد الإقليمية.