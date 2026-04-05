الكويت تخمد حريقي مجمع الوزارات والقطاع النفطي دون إصابات

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية،اليوم السيطرة على وإخماد حريقي مجمع الوزارات ومجمع القطاع النفطي اللذين استُهدفا بطائرات مسيرة، ضمن الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مبينة، أن الأضرار اقتصرت على المباني دون وقوع إصابات بشرية.

وذكرت الوكالة أن فرق الإطفاء تعاملت بالتعاون مع فريق القطاع النفطي مع حريق اندلع بعدد من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، التي تم استهدافها بطائرات مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني، إذ تمكنت الفرق من احتواء الحريق وعدم امتداده إلى المرافق الأخرى.

وأشارت إلى أن قوة الإطفاء العام تعاملت منذ بداية هذا العدوان الإيراني الحالي مع 98 بلاغاً عبر الخط العادي، شملت حرائق ناتجة عن قذائف أو استهداف مباشر، إضافة إلى تنفيذ مهام الاستعداد وتأمين المواقع في مختلف أنحاء البلاد.