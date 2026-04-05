الصين: مستعدون للتعاون مع روسيا لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط

ذكرت ​وكالة أنباء الصين ‌الجديدة "شينخوا" ​اليوم الأحد أن وزير الخارجية وانغ يي أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي بأن الصين مستعدة لمواصلة التعاون مع روسيا في ‌مجلس الأمن الدولي وبذل جهود لتهدئة الأوضاع في ‌الشرق الأوسط.

وقال وانغ إن ‌السبيل الأساسي للتعامل ‌مع مشكلات ‌الملاحة في مضيق هرمز يتمثل ​في التوصل ‌إلى ​وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن ​الصين دأبت دائما على الدعوة إلى التسوية السياسية للقضايا المتأزمة عبر الحوار والتفاوض.

وجاء الاتصال قبل تصويت مرتقب في مجلس الأمن الدولي خلال الأيام ‌المقبلة على مشروع قرار بحريني ​لحماية الشحن التجاري في مضيق هرمز ومحيطه.