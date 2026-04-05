زيلينسكي يلتقي الشرع في دمشق ويبحثان الوضع في المنطقة

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره السوري أحمد الشرع، خلال زيارة لدمشق الأحد رفقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لإجراء محادثات تتركز خصوصا على الوضع الإقليمي والحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اللقاء إنّه جرى "بحث الوضع في المنطقة وآفاق تحسينه، إضافة إلى استعراض ظروف الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا".

وأضاف أنّ "هناك اهتماما كبيرا بتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية"، مشيرا إلى أنّ النقاش تطرّق أيضا إلى مسألة الأمن الغذائي ودور أوكرانيا كمورّد للمواد الغذائية.

وكان مسؤول أوكراني أفاد وكالة فرانس برس بوصول زيلينسكي إلى العاصمة السورية آتيا من إسطنبول، لبحث "التعاون" بين البلدين و"الوضع الأمني في المنطقة".

واستُقبل زيلينسكي وفيدان أولا من قبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكان الرئيس الأوكراني وصل إلى إسطنبول السبت، حيث أجرى مناقشات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان بشأن أمن الطاقة والأمن البحري، فضلا عن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وهذه ​أول مرة يزور فيها ​زيلينسكي سورية منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في نهاية العام الماضي بعد الإطاحة ببشار الأسد ‌في ديسمبر 2024.