ترامب مهدداً إيران: الاتفاق أو تدمير كل شيء والحصول على النفط

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقاده الأحد أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل الى اتفاق مع إيران الاثنين، بعيد تجديد تهديده بقصف بناها التحتية إذا لم تعد فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب لمراسل قناة فوكس نيوز، إنه يستطيع التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول غد الإثنين، مضيفاً أن طهران تتفاوض الآن.

وأضاف "إذا لم يتوصلوا سريعا الى اتفاق، فإنني أفكر جديا في تدمير كل شيء والاستيلاء على النفط".

وكشف ترامب، أن أميركا أرسلت أسلحة إلى المتظاهرين الإيرانيين في وقت سابق من العام عبر الأكراد، قائلا:" أعتقد أن الأكراد احتفظوا بها".

وكان الرئيس الأميركي هدد بضرب محطات الكهرباء والجسور في إيران يوم الثلاثاء، أي بعد انتهاء المهلة التي منحها إياها لفتح مضيق هرمز للملاحة غداً الإثنين.

وقال في منشور على "تروث سوشيال": "اليوم الأحد، سيكون الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، كل ذلك في يوم واحد، في إيران". وأضاف: "لن يكون هناك يوم مثله!!! افتحوا المضيق، وإلا ستعيشون في الجحيم، انتظروا وراقبوا".