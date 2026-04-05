وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد مواصلة اغتيال قادة إيران

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد بمواصلة ملاحقة قادة إيران وقتلهم، واستهداف المنشآت الحيوية للجمهورية الإسلامية، في حال واصلت هجماتها على الدولة العبرية ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

قال كاتس في بيان مصور "طالما استمر إطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين الإسرائيليين، ستدفع إيران ثمنا باهظا سيؤدي الى شل البنية التحتية الوطنية وقدرات النظام التشغيلية".

أضاف "في الوقت نفسه، سنواصل ملاحقة وتحييد القيادة ، وضرب الأهداف الأمنية والموارد الاستراتيجية في جميع أنحاء إيران".