«الخارجية الأردنية»: تأكيدات سورية باتخاذ إجراءات قانونية بحق أفراد محدودين أساؤوا للأردن

أفادت وزارة الخارجية الأردنية بأنها تلقت تأكيدات من الجانب السوري برفض الحكومة السورية أي إساءة للأردن، مشيرة إلى التزام السلطات السورية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أفراد محدودين أساؤوا للأردن بخرق للقانون.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أدانت الإساءات التي طالت الأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة دمشق، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الإساءات.